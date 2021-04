Uomini e Donne, Ida Platano svela cosa prova a vedere Riccardo con la fidanzata (Di domenica 25 aprile 2021) A Uomini e Donne c’è stato un grande ritorno, infatti Ida Platano è tornata alla corte di Maria De Filippi e per l’occasione è stata intervistata dal Magazine ufficiale del programma. Ovviamente la prima domanda è stata sul suo ex Riccardo Maria Guarnieri e come reagirebbe a rivederlo in studio insieme alla sua nuova fiamma Roberta Di Padua. Le parole di Ida Platano “Sono una nuova Ida – avrebbe dichiarato Ida Platano – Ho ritrovato quella serenità e quella sicurezza che mi è mancata alcune volte. Non sono cambiata, però, sono sempre la stessa in una nuova versione di me. Una Ida 2.0 più consapevole, più forte, più sicura. Mi sono ripromessa di non buttarmi più da un aereo senza paracadute. Non mi aggrapperò più alle parole, alle promesse. Questa volta voglio fatti. Pretendo i ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 25 aprile 2021) Ac’è stato un grande ritorno, infatti Idaè tornata alla corte di Maria De Filippi e per l’occasione è stata intervistata dal Magazine ufficiale del programma. Ovviamente la prima domanda è stata sul suo exMaria Guarnieri e come reagirebbe a rivederlo in studio insieme alla sua nuova fiamma Roberta Di Padua. Le parole di Ida“Sono una nuova Ida – avrebbe dichiarato Ida– Ho ritrovato quella serenità e quella sicurezza che mi è mancata alcune volte. Non sono cambiata, però, sono sempre la stessa in una nuova versione di me. Una Ida 2.0 più consapevole, più forte, più sicura. Mi sono ripromessa di non buttarmi più da un aereo senza paracadute. Non mi aggrapperò più alle parole, alle promesse. Questa volta voglio fatti. Pretendo i ...

