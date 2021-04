Stroncato da un malore mentre litiga con il figlio, muore a 55 anni (Di domenica 25 aprile 2021) Aulla (Massa Carrara), 25 aprile 2021 - Tragedia familiare ad Aulla nella serata di sabato. Un uomo di 55 anni, operaio di origine marocchina residente in Lunigiana da molti anni, è morto Stroncato ... Leggi su lanazione (Di domenica 25 aprile 2021) Aulla (Massa Carrara), 25 aprile 2021 - Tragedia familiare ad Aulla nella serata di sabato. Un uomo di 55, operaio di origine marocchina residente in Lunigiana da molti, è morto...

