Quarto Grado, Denise Pipitone è Danas, cosa emerge dalle comparazioni (Di domenica 25 aprile 2021) Si continua a parlare della piccola Denise Pipitone, ovvero la bambina scomparsa nel 2004 all'età di 4 anni a Mazara del Vallo in Sicilia. In queste ultime settimane, si sta tanto parlando di questo caso, dopo che in Russia una ragazza di nome Olesya Restova pare abbia lanciato un appello. La ragazza pare che sia stata rapita nello stesso periodo in cui è stata rapita la piccola Denise e pare fosse alla ricerca della sua famiglia d'origine. La cosa incredibile è che la ragazzina pare somigliasse parecchio a Piera Maggio e per questo motivo si è cercato di capire se effettivamente si trattasse di Denise. Poi gli esami strutturali hanno dato il loro esito e purtroppo Olesya non è Denise. Scomparsa Denise Pipitone, riaperto il caso dopo ...

