L'ultimo messaggio poi il silenzio: il sottomarino scomparso per sempre (Di domenica 25 aprile 2021) L'affondamento dell'Uss Thresher, un sottomarino nucleare affondato durante la Guerra Fredda: una storia dal passato di cui l'U.S. Navy fece tesoro Leggi su ilgiornale (Di domenica 25 aprile 2021) L'affondamento dell'Uss Thresher, unnucleare affondato durante la Guerra Fredda: una storia dal passato di cui l'U.S. Navy fece tesoro

Advertising

gvldeenlwt : RT @astrovlix: @gvldeenlwt poi l'ultimo messaggio xhe ha mandato su bubble è don't worry porco dio don't worry un cazzo dio bestia - astrovlix : @gvldeenlwt poi l'ultimo messaggio xhe ha mandato su bubble è don't worry porco dio don't worry un cazzo dio bestia - MaryWinner6 : RT @1972book: Un messaggio politico a cui, aggiungo, poi bisognerà dar corso con azioni pertinenti, perché se no rischia di minare la credi… - 1972book : Un messaggio politico a cui, aggiungo, poi bisognerà dar corso con azioni pertinenti, perché se no rischia di minar… - STR0NG91 : @stopellaria uhm mi ha tipo abbandonata come se non contassi un cazzo. Ha provato a spiegarmi, l’ho capita, ma poi… -

Ultime Notizie dalla rete : ultimo messaggio poi L' ultimo messaggio poi il silenzio: il sottomarino scomparso per sempre difficoltà minori. Abbiamo un angolo positivo a salire. Tentiamo di emergere" . Queste sono le parole dell'ultima comunicazione radio del sottomarino Uss Thresher (codice identificativo Ssn - 593), ...

Ciclismo, Cassani: "Basta distrazioni al volante, Silvia Piccini mancherà a tutti noi" Poi la tragedia, l'ennesima. "Non trovo le parole per esprimere ... L'ultimo appello è forse il più semplice, ma a quanto pare il meno ... Una telefonata o un messaggio non valgono una vita".

Mafia: Fico, 'memoria vittime per ribadire impegno lotta criminalità organizzata' Affaritaliani.it difficoltà minori. Abbiamo un angolo positivo a salire. Tentiamo di emergere" . Queste sono le parole dell'ultima comunicazione radio del sottomarino Uss Thresher (codice identificativo Ssn - 593), ...la tragedia, l'ennesima. "Non trovo le parole per esprimere ... L'appello è forse il più semplice, ma a quanto pare il meno ... Una telefonata o unnon valgono una vita".