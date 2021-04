Live Atalanta-Bologna 4-0 | la Dea dilaga con Freuler e Zapata

(Di domenica 25 aprile 2021) Posticipo domenicale a Bergamo tra. L?di Gasperini sta volando sempre più in alto con nove vittorie nelle ultime 10 partite, e ora il secondo posto non...

Advertising

SkySport : Atalanta-Bologna 2-0 all'intervallo Segui il secondo tempo LIVE ? #AtalantaBologna Su Sky Sport Serie A ?… - calciomercatoit : ??59' - GOOOOOL DELL'ATALANTA!! #Zapata firma il poker con un gran destro in area ??? #AtalantaBologna 4-0 LIVE ???? #SerieATIM - tuttoatalanta : LIVE PhotoGallery - Atalanta-Bologna, le immagini più belle dal Gewiss Stadium - fcin1908it : Diretta LIVE, Atalanta-Bologna 4-0: arriva anche il poker con Zapata - calciomercatoit : ?? 58' - GOOOOOOOL DELL'ATALANTA!! #Freuler firma il tris e chiude la partita ??? #AtalantaBologna 3-0 LIVE ???? #SerieATIM -

Ultime Notizie dalla rete : Live Atalanta

- BOLOGNA 2 - 022' Malinovskyi, 44' rig. Muriel(3 - 4 - 2 - 1): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Maehle; Malinovskyi, Muriel; Zapata. All. ...Al Gewiss Stadium, il match valido per la 33ª giornata di Serie A 2020/2021 trae Bologna: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl 'Gewiss Stadium',e Bologna si affrontano nel match valido per la 33ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA SintesiBologna 2 - 0 MOVIOLA ...Prosegue la Serie A con gli incontri della trentatreeesima giornata. Vocegiallorossa.it aggiornerà LIVE il tabellino della partite in programma, fornendo anche la classifica.Prosegue la Serie A con gli incontri della trentatreeesima giornata. Vocegiallorossa.it aggiornerà LIVE il tabellino della partite in programma, ...