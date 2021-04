Highlights Berrettini-Daniel 6-1 6-75 6-0 | semifinale Atp Belgrado 2021 VIDEO

(Di domenica 25 aprile 2021) Idel match Matteo-Taro, valevole per ladel torneo Atp 250 di. L’azzurro ha iniziato alla grande, ma nel secondo set qualche errore di troppo ha permesso al giapponese di riaprire il match al tie-break. Nel terzo parziale il tennista romano ha ritrovato la concentrazione, non concedendo alcun break al nipponico e conquistando così la finale del torneo, dove incontrerà il russo Karatsev. Ecco le immagini salienti del match. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH IL RECAP DEL MATCH IL TABELLONE IL MONTEPREMI COME VEDERE LA FINALE-KARATSEV SportFace.

Advertising

sportface2016 : #AtpBelgrado, gli highlights della semifinale tra #Berrettini e #Daniel -

Ultime Notizie dalla rete : Highlights Berrettini

Sportface.it

Matteosfida Aslan Karatsev nella finale dell' Atp 250 di Belgrado 2021 . L'azzurro ha sconfitto ... Sportface.it proporrà aggiornamenti in tempo reale, così come approfondimenti e...I videodel match Aslan Karatsev - Novak Djokovic , valevole per la semifinale del torneo Atp 250 ... Karatsev attende ora di scoprire chi trae Daniel sarà l'avversario in finale. ...I video highlights del match Matteo Berrettini-Taro Daniel, valevole per la semifinale del torneo Atp 250 di Belgrado 2021. L’azzurro ha iniziato alla grande, ma nel secondo set qualche errore di ...Ecco come vedere la finale tra Berrettini e Karatsev in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Atp Belgrado 2021 ...