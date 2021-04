Gratta e vinci | vinta una cifra pazzesca con appena 5 euro | Ecco dov’è accaduto

Advertising

kiara86769608 : RT @Ste_Mazzu: Quelli che hanno abbattuto Conte accusandolo di mancanza di collegialità e trasparenza sul Recovery Plan ora applaudono a Dr… - spighissimo : RT @Ste_Mazzu: Quelli che hanno abbattuto Conte accusandolo di mancanza di collegialità e trasparenza sul Recovery Plan ora applaudono a Dr… - RobertoScolla : RT @Ste_Mazzu: Quelli che hanno abbattuto Conte accusandolo di mancanza di collegialità e trasparenza sul Recovery Plan ora applaudono a Dr… - bibillaqueen : RT @Ste_Mazzu: Quelli che hanno abbattuto Conte accusandolo di mancanza di collegialità e trasparenza sul Recovery Plan ora applaudono a Dr… - lorenzotonion : @MassimilianRic per tutti, chiunque, con le proprie azioni che producono nocumento allo stato volontariamente o con… -

Ultime Notizie dalla rete : Gratta vinci

ContoCorrenteOnline.it

In via Telesino, a Palermo, tre uomini a volto coperto e armati di pistola hanno rapinato un tabaccaio portando via denaro, sigarette e tagliandi del. Indagano i carabinieri che hanno acquisito le immagini del sistema di videosorveglianza e sentito il titolare. Un'altra rapina è stata messa segno, sempre ieri, nel supermercato ...Gli uomini che hanno fatto irruzione armati e a volto coperto nell'esercizio di via Telesino hanno portato via denaro, sigarette e tagliandi del. Sull'accaduto indagano i carabinieri ...PALERMO - In via Telesino, a Palermo, tre uomini a volto coperto e armati di pistola hanno rapinato un tabaccaio portando via denaro, sigarette e tagliandi del gratta e vinci. Indagano i carabinieri c ...PALERMO – In via Telesino, a Palermo, nel quartiere Uditore, tre uomini a volto coperto e armati di pistola hanno rapinato un tabaccaio portando via denaro, sigarette e tagliandi del gratta e vinci. I ...