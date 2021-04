Freuler quantità e qualità | Romero pulito e sicuro | Malinovskyi uomo in più

Leggi su bergamonews

(Di domenica 25 aprile 2021) GOLLINI 6: Ai livelli raggiunti da questa Atalanta devi mostrare sicurezza e continuità, provvede in avvio due volte di seguito e sempre su Skov Olsen. Poi assiste, una volta tanto non per colpa sua. TOLOI 6: Se la vede con l’ex-Barrow senza rinunciare a ripetuti inserimenti, ma davanti alla porta si perde. CALDARA (Dal 25? st) S.V.7: Va a prendersi il rigore per un placcaggio di Danilo. Questa volta Palacio smette presto di creargli problemi. DJIMSITI 6,5: Segue Soriano, ne approfitta per inserirsi e tentare la via del gol che continua a mancare perché davanti alla porta si divora nel finale la più facile delle occasioni. HATEBOER 6: Si vede la ruggine specie all’inizio, poi ritrova gamba e fisicità con la novità estetica del codino. Bentornato per il finale che attende la squadra. DE ROON 7: Tattico, prudente quando serve e rude quando deve farsi sentire. ...