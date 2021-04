Domenica In, Mara racconta un retroscena su Raoul Bova: Rocio reagisce così (Di domenica 25 aprile 2021) Rocìo Munoz Morales è stata ospite di Mara Venier a Domenica In e la conduttrice ha menzionato più volte il suo compagno, Raoul Bova. Ha raccontato anche un episodio particolare… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Nadia Fusetti su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di domenica 25 aprile 2021) Rocìo Munoz Morales è stata ospite diVenier aIn e la conduttrice ha menzionato più volte il suo compagno,. Hato anche un episodio particolare… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Nadia Fusetti su BlogLive.it.

Advertising

Sabrina46016514 : RT @novelamata1: L'intervista di Elisabetta a Domenica in da Mara Venier si può riassumere con una sola parola che è: Coerenza. Quando si d… - FQMagazineit : Denise Pipitone, Piera Maggio a Domenica In: “C’è chi ha sbagliato in questa vicenda e deve pagare”. Mara Venier fa… - vale_lapinella : RT @Jessica05461139: Domenica ore 14 da zia Mara. Eli ci aspetta ????? #eligreg #elisabettagregoraci #gregorelli #montecarlers #eligreg https… - novelamata1 : L'intervista di Elisabetta a Domenica in da Mara Venier si può riassumere con una sola parola che è: Coerenza. Quan… - MessinaMag : Su Rai1, oggi 25 aprile 2021… e’ iniziato alle 14 “Domenica In” in diretta con Mara Venier -