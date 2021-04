C’è posta per te: Aka7even presunto ‘amante’ in una storia | L’indiscrezione choc (Di domenica 25 aprile 2021) Aka7even è un rapper molto promettente e ammirato che partecipa al talent show di Amici. Ultimamente è rimasto coinvolto in un piccolo scandalo emerso a C’è posta per te. Che cosa è mai successo? Aka7even-Political24Aka7even, ovvero Luca Marzano, è un rapper ventenne che si sta facendo strada nel panorama musicale e punta a vincere quest’ultima edizione di Amici. La musica è la sua grande passione e infatti aveva già tentato di dare una svolta alla sua carriera partecipando a X Factor, ma senza riuscire ad arrivare al live. Di recente ha vinto il Disco d’oro per il brano Mi manchi, un bel riconoscimento per lui che sta vivendo un momento difficile nel talent show di Maria De Filippi, perché fa fatica a vincere le sfide tra i concorrenti. Nell’ultimo serale, che ha visto l’eliminazione di Raffaele, si è scontrato prima ... Leggi su cityroma (Di domenica 25 aprile 2021)è un rapper molto promettente e ammirato che partecipa al talent show di Amici. Ultimamente è rimasto coinvolto in un piccolo scandalo emerso a C’èper te. Che cosa è mai successo?-Political24, ovvero Luca Marzano, è un rapper ventenne che si sta facendo strada nel panorama musicale e punta a vincere quest’ultima edizione di Amici. La musica è la sua grande passione e infatti aveva già tentato di dare una svolta alla sua carriera partecipando a X Factor, ma senza riuscire ad arrivare al live. Di recente ha vinto il Disco d’oro per il brano Mi manchi, un bel riconoscimento per lui che sta vivendo un momento difficile nel talent show di Maria De Filippi, perché fa fatica a vincere le sfide tra i concorrenti. Nell’ultimo serale, che ha visto l’eliminazione di Raffaele, si è scontrato prima ...

