Bologna, Sabatini stringe per avere Arnautovic (Di domenica 25 aprile 2021) Bologna - C' è stato un nuovo contatto nelle scorse ore tra Walter Sabatini e Daniel Arnautovic , fratello di Marko e anche suo agente: più passano i giorni e più il Bologna conta di poter portare l'... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 25 aprile 2021)- C' è stato un nuovo contatto nelle scorse ore tra Waltere Daniel, fratello di Marko e anche suo agente: più passano i giorni e più ilconta di poter portare l'...

Calciomercato Bologna, ritorno di fiamma per l'ex Inter Il Bologna vorrebbe mettere le mani sull'ex attaccante dell'Inter Marko Arnautovic, Sabatini vorrebbe anticipare la Premier Il Bologna è alla ricerca di un attaccante per rinforzare il reparto offensivo di Sinisa Mihajlovic, dopo i problemi avuti sottoporta in questa stagione. Stando ...

