Zero | il creatore Antonio Dikele Distefano | “Abbiamo aperto una porta che non si può richiudere”

(Di sabato 24 aprile 2021) La video intervista ade Giuseppe Dave Seke,e protagonista di, serie tv Netflix su un ragazzo di Milano che scopre di poter diventare invisibile. Omar ama disegnare, sogna di diventare un fumettista, è nato a Milano ma spesso si sente fuori dal suo elemento. È un italiano di seconda generazione di origini africane e spesso sente di non riuscire a esprimere tutto il suo potenziale perché qualcuno l'ha già etichettato. La sua bravura con la matita è però il secondo grande talento che nasconde: può infatti diventare invisibile. Arriva il 21 aprile su Netflix, serie in otto episodi creata dallo scrittore. A interpretare Omar è Giuseppe Dave Seke, alla sua prima esperienza ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Zero creatore

Everyeye Videogiochi

Alcuni ventenni di oggi sembrano molto insicuri, pieni di disagio, invece i protagonisti dinon si tirano mai indietro davanti a qualsiasi situazione. Era un tema che vi stava a cuore? Antonio ......accesa una giornata ? questo fà riflettere! Un fatto reale è la sua crescita indiscussa o quasi tanto che si venisse a sapere il suoinvece di fargli un monumento no crollerebbe a, si ...La casa editrice di Tex e soci, nata nel 1941, festeggia con gadget, un libro sul creatore del ranger e avventure ad hoc di Martin Mystère e Nathan Never.Spotify promette zero trattenute. Per capire bene cosa stia succedendo nel settore dei podcast, che sta vivendo un periodo di seconda giovinezza, è importante fare un passo indietro e spiegare quanto ...