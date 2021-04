Zaki rivede suo padre per la prima volta dopo sei mesi (Di sabato 24 aprile 2021) Patrick Zaki oggi ha incontrato suo padre per la prima volta dopo sei mesi. Lo si apprende dalla rete degli attivisti della pagina Facebook ‘Free Patrick’. “Patrick - si legge - vede suo padre per la prima volta in più di sei mesi e manda le sue congratulazioni alla sua classe di laurea! La madre e il padre di Patrick gli hanno fatto visita questa mattina nella sua struttura di detenzione, suo padre lo ha sorpreso visitandolo per la prima volta in più di sei mesi a causa dei suoi problemi di salute che gli rendono estremamente difficile sopportare la visita sia fisicamente che mentalmente. Sia Patrick che suo padre ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 24 aprile 2021) Patrickoggi ha incontrato suoper lasei. Lo si apprende dalla rete degli attivisti della pagina Facebook ‘Free Patrick’. “Patrick - si legge - vede suoper lain più di seie manda le sue congratulazioni alla sua classe di laurea! La madre e ildi Patrick gli hanno fatto visita questa mattina nella sua struttura di detenzione, suolo ha sorpreso visitandolo per lain più di seia causa dei suoi problemi di salute che gli rendono estremamente difficile sopportare la visita sia fisicamente che mentalmente. Sia Patrick che suo...

Zaki rivede suo padre per la prima volta dopo sei mesi Patrick Zaki oggi ha incontrato suo padre per la prima volta dopo sei mesi. Lo si apprende dalla rete degli attivisti della pagina Facebook 'Free Patrick'. "Patrick - si legge - vede suo padre per la ...

