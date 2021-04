Traffico Roma del 24-04-2021 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 24 aprile 2021) Luceverdeuna buona giornata ben trovati dalle redazioni in studio Daniele guerrisi circolazione è scarsa in queste ore sulla rete viaria della capitale della Vittoria consueti lavori di pulizia su via Edmondo De Amicis il cosiddetto K2 chiuso fino a mezzogiorno tra Piazzale dello Stadio Olimpico è via della Camilluccia In entrambe le direzioni sulla linea a della metropolitana anche questo fine settimana per evitare assembramenti possibili chiusure temporanee delle stazioni in Spagna e Flaminio mentre sulla metro C proseguono i lavori di prolungamento della linea da San Giovanni al Colosseo oggi e domani bus al posto dei treni per l’intera giornata per i dettagli di queste e altre notizie potete consultare il sitopunto luceverde.it è tutta più tardi un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In ...