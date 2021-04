Simone Inzaghi guarito dal coronavirus: potrà tornare in panchina (Di sabato 24 aprile 2021) Simone Inzaghi potrà tornare sulla panchina della Lazio. L’allenatore biancoceleste infatti è guarito dal coronavirus, che aveva contratto lo scorso 7 aprile, stando a quanto riportato da Sky Sport. Dunque potrebbe già essere di nuovo alla guida della squadra per la sfida di lunedì contro il Milan. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di sabato 24 aprile 2021)sulladella Lazio. L’allenatore biancoceleste infatti èdal, che aveva contratto lo scorso 7 aprile, stando a quanto riportato da Sky Sport. Dunque potrebbe già essere di nuovo alla guida della squadra per la sfida di lunedì contro il Milan. L'articolo ilNapolista.

