Sassari: barista trovato morto in casa, è omicidio

Antonio Fara, il barista 47enne trovato morto in casa, è stato ucciso. Come riportato dall'ANSA, a seguito dell'autopsia si è accertato che la causa della morte sia stata una botta alla testa. Il capo della procura Gianni Caria, ha affermato: "Allo stato attuale possiamo dire che si è trattato di un omicidio, siamo in una fase molto delicata delle indagini e non possiamo rivelare altri particolari". Il corpo dell'uomo era stato trovato ieri mattina in una pozza di sangue. Era stato un nipote a chiedere l'intervento dei carabinieri dal momento che lo zio non si era presentato a lavoro e non rispondeva né al telefono né al citofono. Mentre la porta d'ingresso è stata trovata chiusa dall'interno, un portoncino laterale sul cortile è stato trovato spalancato.

