Sampdoria, Ranieri: «Faticato nel secondo tempo. Il rigore non c’era, bravo l’arbitro» (Di sabato 24 aprile 2021) Claudio Ranieri a DAZN: le dichiarazioni del tecnico della Sampdoria dopo il match perso contro il Sassuolo Claudio Ranieri, allenatore della Sampdoria, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match con il Sassuolo. PRESTAZIONE – «Sono soddisfatto del primo tempo. Dovevamo essere solo più giusti nelle ripartenze. Nel secondo tempo abbiamo abbassato i ritmi e Boga ci ha messo in difficoltà. Il gol è stato solo un fatto rocambolesco. Complimenti a loro, ai miei e all’arbitro». ARBITRO – «Ha fatto una buona gara. È stata una gara pulita e l’ha gestita con attenzione. I giocatori l’hanno aiutato. Pochi falli e poche proteste. Il rigore? Non è calcio di rigore. Se l’avesse presa con il braccio sinistro, sarebbe stato ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 24 aprile 2021) Claudioa DAZN: le dichiarazioni del tecnico delladopo il match perso contro il Sassuolo Claudio, allenatore della, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match con il Sassuolo. PRESTAZIONE – «Sono soddisfatto del primo. Dovevamo essere solo più giusti nelle ripartenze. Nelabbiamo abbassato i ritmi e Boga ci ha messo in difficoltà. Il gol è stato solo un fatto rocambolesco. Complimenti a loro, ai miei e al». ARBITRO – «Ha fatto una buona gara. È stata una gara pulita e l’ha gestita con attenzione. I giocatori l’hanno aiutato. Pochi falli e poche proteste. Il? Non è calcio di. Se l’avesse presa con il braccio sinistro, sarebbe stato ...

