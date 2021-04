(Di sabato 24 aprile 2021) Un giovane dopo aver chiesto ad unadove fosse il Vaticano, immediatamente dopo l'hata con una. L'episodio è accaduto l'11 aprile scorso in via Trionfale angolo via Telesio. ...

Advertising

Corriere : La scorta di Draghi tampona un’auto: lui scende e chiede scusa - gnaojones : @latwittipe Ad oggi, le indicazioni di Italia Viva a Roma sono di votare Calenda. Nessuno gli chiede di lasciare Az… - leggoit : #Roma, chiede indicazioni stradali a una donna e poi la minaccia con una pistola: denunciato un 17enne - aleniggaz : RT @Corriere: La scorta di Draghi tampona un’auto: lui scende e chiede scusa - FrancoMusiani : RT @Corriere: La scorta di Draghi tampona un’auto: lui scende e chiede scusa -

Ultime Notizie dalla rete : Roma chiede

Retesport

Un giovane dopo aver chiesto ad una donna dove fosse il Vaticano, immediatamente dopo l'ha minacciata con una pistola. L'episodio è accaduto l'11 aprile scorso in via Trionfale angolo via Telesio. ...Il 21 maggio asi terrà il Vertice mondiale sulla salute, co - organizzato dall'Italia, ... La People's Vaccine Alliance, rete globale di ong,di accogliere la richiesta di India e Sudafrica,...Roma, 24 apr. (askanews) - "Tutte le strade partono da Roma" di Francesco Rutelli, edizioni Laterza si aggiunge alla ricca lista dei volumi ...Si è spenta all’età di 81 anni Milva, la Pantera di Goro. La cantante aveva incontrato all’inizio della sua carriera il discografico Maurizio Corgnati che divenne suo marito e padre dell’unica figlia ...