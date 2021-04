(Di sabato 24 aprile 2021) Triste risveglio per i titolari del “Barrio”, a, che hanno trovato il loro bar distrutto e saccheggiato. Ihanno colpito nella notte. Prima hanno frantumato duepoi, una volta all’interno del bar, hanno asportato il contenuto della cassa.: furto e danni al Barrio Come si vede dalle foto, pubblicate dagli stessi titolari sulla loro pagina Facebook, i danni non sono pochi. I malviventi hanno inferto un ennesimo colpo a un’attività già penalizzata dalla situattuale ai tempi del Covid. (Foto da Facebook: Barrio) su Il Corriere della Città.

Advertising

CorriereCitta : Nettuno, ladri in azione al ‘Barrio’: vetrine distrutte e incasso trafugato - ilClandestinoTW : Ladri sfondano la vetrina del Barrio a Nettuno e rubano il fondo cassa -

Ultime Notizie dalla rete : Nettuno ladri

Il Clandestino Giornale

La speranza è che le forze dell'ordine, magari attraverso il controllo delle telecamere della zona, possano in qualche modo individuare iche hanno messo a segno il furto al Caffè Barrio.Ennesimo tentato furto ai danni di un parcometro del comune di. Ignoti malviventi hanno cercato di portare via l'intero apparecchio, bullonato ...Nottataccia per le attività commerciali di Anzio e Nettuno. Dopo il Barrio a Nettuno i malviventi hanno preso di mira, per la seconda volta in poche ...Doppio furto nella notte a Nettuno. Ignoti malviventi hanno preso di mira, per la seconda volta in poche settimane, il Barrio, il Bar che si trova sotto ...