"L’alveo del Lambro è stato cementificato Un vero scempio"

(Di sabato 24 aprile 2021) All'associazione dei pescatori sportivi e subacquei di Como si è aggiunto anche il Circolo ambiente "Ilaria Alpi" per denunciare i lavori eseguiti sul greto delin Val Rezzago, nel tratto in ...

"Questi lavori sono uno scempio ambientale " denuncia il presidente, Roberto Fumagalli - A Lasnigo l'Lambro è stato pesantemente cementificato, rettificato, in pratica il fiume naturale è ...... in concomitanza di eventi meteorologici particolarmente intensi, fenomeni di cedimento differenziati sulle opere spondali e intrattocorso d'acqua, che hanno generato effettive e/o ...Nel corso del sopralluogo saranno illustrati i quattro interventi di officiosità programmati e in corso di progettazione e si farà un punto stampa, insieme all’impresa aggiudicataria, dell’intervento ..."Questi lavori sono uno scempio ambientale – denuncia il presidente, Roberto Fumagalli - A Lasnigo l’alveo del Lambro è stato pesantemente cementificato, rettificato, in pratica il fiume naturale è ...