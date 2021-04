Grillo: Boldrini, 'video deprecabile come post che fece contro di me' (Di sabato 24 aprile 2021) Roma, 24 apr. (Adnkronos) - Il recente video di Beppe Grillo sulla vicenda che coinvolge il figlio è "deprecabile, ma non mi ha stupito, è coerente con il post che nel 2014 fece contro di me: 'Cosa fareste alla Boldrini in macchina?', che scatenò i peggiori istinti sessisti". Lo dice Laura Boldrini, intervistata dal 'Corriere della Sera'. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 24 aprile 2021) Roma, 24 apr. (Adnkronos) - Il recentedi Beppesulla vicenda che coinvolge il figlio è ", ma non mi ha stupito, è coerente con ilche nel 2014di me: 'Cosa fareste allain macchina?', che scatenò i peggiori istinti sessisti". Lo dice Laura, intervistata dal 'Corriere della Sera'.

