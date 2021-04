Golf: che rimonta di Guido Migliozzi! L’azzurro recupera 38 posizioni ed è settimo al Gran Canaria Open 2021. In testa Garrick Higgo (Di sabato 24 aprile 2021) Si è concluso da poco il terzo e penultimo giro al Gran Canaria Open in corso di svolgimento al Meloneras Golf e facente parte del calendario 2021 dell’European Tour. Al comando si pone il sudafricano Garrick Higgo, valido ventunenne già vincitore dell’Open del Portogallo nello scorso settembre sul circuito continentale e in quest’occasione protagonista con un -7 di giornata. Per lui un eagle, sei birdie e un bogey. Higgo, che è a -18 (65 64 63) è avanti di due colpi rispetto al francese Matthieu Pavon, all’austriaco Matthias Schwab e allo scozzese Connor Syme, con quest’ultimo autore di un -8 che, come vedremo, non è isolato e non è nemmeno il miglior giro di giornata. Quinti a -15 un altro del club del -8, il danese Jeff Winther, e ... Leggi su oasport (Di sabato 24 aprile 2021) Si è concluso da poco il terzo e penultimo giro alin corso di svolgimento al Melonerase facente parte del calendariodell’European Tour. Al comando si pone il sudafricano, valido ventunenne già vincitore dell’del Portogallo nello scorso settembre sul circuito continentale e in quest’occasione protagonista con un -7 di giornata. Per lui un eagle, sei birdie e un bogey., che è a -18 (65 64 63) è avanti di due colpi rispetto al francese Matthieu Pavon, all’austriaco Matthias Schwab e allo scozzese Connor Syme, con quest’ultimo autore di un -8 che, come vedremo, non è isolato e non è nemmeno il miglior giro di giornata. Quinti a -15 un altro del club del -8, il danese Jeff Winther, e ...

