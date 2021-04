Continuano i controlli anticovid nella Capitale

Leggi su forzearmatenews

(Di sabato 24 aprile 2021) Nel pomeriggio di ieri, dalle ore 18.00 alle ore 24.00, gli agenti del Commissariato San Lorenzo, diretto da Giuseppe Rubino, unitamente a personale del Comando Polizia Locale Roma, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nelle zone della movida del quartiere San Lorenzo (piazza dell’Immacolata, Largo degli Osci e via degli Ausoni) finalizzato all’osservanza delle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica Covid-19. Il personale impiegato ha effettuato il servizio nelle vie del quartiere, con pattuglie appiedate ed automontate, controllando le persone presenti e gli esercizi commerciali di prossimità. Complessivamente sono state identificate 150 persone e, di queste, 6 sono state sanzionate amministrativamente per mancato rispetto delle norme in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica Covid-19 – per ...