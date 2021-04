Sapete che Pippo Baudo non è il vero nome del presentatore? Ecco come si chiama realmente e dove vive (Di sabato 24 aprile 2021) Pippo Baudo ha fatto la storia della televisione italiana assieme a Mike Bongiorno. La carriera e il vero nome di Pippo Baudo Classe 1936, Baudo nasce in provincia di Catania; fin da giovane mostra il suo amore per lo spettacolo, divertendosi ad intrattenere il pubblico negli intervalli deglli spettacoli teatrali del “Cine Teatro Tempio“. Nonostante la laurea in giurisprudenza, infatti, Pippo decide di seguire i suoi sogni ed intraprende la strada dello spettacolo. Alla fine degli anni cinquanta entra a far parte dell’Orchestra Moonlight come pianista e proprio con loro fa il suo esordio in televisione nel varietà La conchiglia d’oro, condotto da Enzo Tortora. Tuttavia, il vero e proprio successo arriva ... Leggi su viaggiarealverde (Di sabato 24 aprile 2021)ha fatto la storia della televisione italiana assieme a Mike Bongiorno. La carriera e ildiClasse 1936,nasce in provincia di Catania; fin da giovane mostra il suo amore per lo spettacolo, divertendosi ad intrattenere il pubblico negli intervalli deglli spettacoli teatrali del “Cine Teatro Tempio“. Nonostante la laurea in giurisprudenza, infatti,decide di seguire i suoi sogni ed intraprende la strada dello spettacolo. Alla fine degli anni cinquanta entra a far parte dell’Orchestra Moonlightpianista e proprio con loro fa il suo esordio in televisione nel varietà La conchiglia d’oro, condotto da Enzo Tortora. Tuttavia, ile proprio successo arriva ...

Advertising

MuseoEgizio : Sapete che gli antichi Egizi avevano un dio per rappresentare la #terra? Geb. Si diceva che il grano spuntasse dall… - ZZiliani : Basterebbe questa dichiarazione, pur a #Titanic affondato, per radiarlo dal mondo del calcio seduta stante. Un furf… - AzzolinaLucia : Sapete che durante il mio mandato ho avuto diversi motivi di contrasto con i sindacati... Continua qui:… - post_quem : Sapete quando hanno detto che sono i tifosi a scegliere e che se ai tifosi non piace bisogna ascoltarli? Vi siete… - TammyTvSexy : RT @ItalianSissy: buongiorno ragazze??ora sapete cosa intendeva la vostra Padrona??quando vi ha detto che aveva voglia di un lecca lecca ????????… -