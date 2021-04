Salvini: «Il 25 aprile? Lo passerò coi miei figli». E Anpi e Fiano vanno in tilt (Di venerdì 23 aprile 2021) Roma, 23 apr – Ogni 25 aprile, puntualmente, riparte il teatrino dell’antifascismo. Sembra che non se ne possa proprio fare a meno. Questo lo sa anche Matteo Salvini, che ha deciso di aprire le danze sfidando le cariatidi partigiane: «Che cosa farò il 25 aprile? Quest’anno c’è il coprifuoco, ci sono le chiusure, starò con in figli, vado con loro al parco giochi, se posso», ha annunciato il segretario della Lega. Che poi rincara la dose: «Ora c’è il coprifuoco, speriamo che tutti rispettino la legge», specifica Salvini con chiaro riferimento all’anno scorso, allorché il 25 aprile la sinistra scese in piazza nonostante si fosse ancora in lockdown. Anpi e Fiano insorgono Scontata, a questo punto, la reazione piccata dell’Anpi. Così ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 23 aprile 2021) Roma, 23 apr – Ogni 25, puntualmente, riparte il teatrino dell’antifascismo. Sembra che non se ne possa proprio fare a meno. Questo lo sa anche Matteo, che ha deciso di aprire le danze sfidando le cariatidi partigiane: «Che cosa farò il 25? Quest’anno c’è il coprifuoco, ci sono le chiusure, starò con in, vado con loro al parco giochi, se posso», ha annunciato il segretario della Lega. Che poi rincara la dose: «Ora c’è il coprifuoco, speriamo che tutti rispettino la legge», specificacon chiaro riferimento all’anno scorso, allorché il 25la sinistra scese in piazza nonostante si fosse ancora in lockdown.insorgono Scontata, a questo punto, la reazione piccata dell’. Così ...

fattoquotidiano : IN EDICOLA OGGI La Lega non vota la proroga del coprifuoco. Fa come gli pare: con altri 364 morti il leghista vuole… - fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 22 Aprile: Draghi ha scoperto chi è Salvini. Lite in cdm - Agenzia_Ansa : Il decreto legge Covid con le nuove aperture è stato firmato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella e pu… - Piero_Strada : RT @CrueltyFull: Salvini è l'erede di quelli che al tempo buttarono le camice nere per salire sui carri dei partigiani a festeggiare la lib… - pinomarte168 : RT @coledoni: #Salvini Non festeggera' il 25 Aprile..Mi domando come si fa ad ammirare uno che : - era comunista ai tempi del Leoncavallo -… -