Riaperture, Rezza: “Possibile aumento dei casi. Non è un liberi tutti” (Di venerdì 23 aprile 2021) La conferenza stampa dell’Iss. Brusaferro: “L’obiettivo è contenere la trasmissibilità sotto l’1”. ROMA – Consueto appuntamento settimanale con la conferenza stampa dell’Iss. Il presidente Brusaferro ha ricordato che “in Europa esiste una situazione del virus presente in maniera significativa . Nel nostro Paese c’è una crescita lenta, ma progressiva . L’età media è di 43 anni e questo è un primo segnale delle vaccinazioni “. “Quadro impegnativo” Il presidente dell’Iss ha ribadito che “il quadro rimane molto impegnativo, l’incidente resta molto necessaria. Sono necessarie cautela e misure di distanziamento anti-contagio “. Un passaggio anche sulle prossime Riaperture. “A disposizione – ha detto Brusaferro, riportato dall’AdnKronos – un tesoretto, il valore dell’Rt e il nostro obiettivo è quello di trattenerlo sotto 1. Siamo in una fase di decrescita in quasi ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 23 aprile 2021) La conferenza stampa dell’Iss. Brusaferro: “L’obiettivo è contenere la trasmissibilità sotto l’1”. ROMA – Consueto appuntamento settimanale con la conferenza stampa dell’Iss. Il presidente Brusaferro ha ricordato che “in Europa esiste una situazione del virus presente in maniera significativa . Nel nostro Paese c’è una crescita lenta, ma progressiva . L’età media è di 43 anni e questo è un primo segnale delle vaccinazioni “. “Quadro impegnativo” Il presidente dell’Iss ha ribadito che “il quadro rimane molto impegnativo, l’incidente resta molto necessaria. Sono necessarie cautela e misure di distanziamento anti-contagio “. Un passaggio anche sulle prossime. “A disposizione – ha detto Brusaferro, riportato dall’AdnKronos – un tesoretto, il valore dell’Rt e il nostro obiettivo è quello di trattenerlo sotto 1. Siamo in una fase di decrescita in quasi ...

Advertising

ilpost : «Nessuno oggi può escludere che facendo ripartire scuole e altre attività la curva risalga» - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Covid, Rezza: 'Responsabilizzare le persone, riaperture non è liberi tutti' #covid - news_mondo_h24 : Riaperture, Rezza: “Possibile aumento dei casi. Non è un liberi tutti” - lifestyleblogit : Riaperture, Rezza: 'Aumento di casi? Non è da escludere' - - arcanodavvero : RT @ASampierdarena: Ci vorrebbe un 'virus' per la mente che faccia capire a tutti la necessità di procedere con estrema attenzione nelle im… -