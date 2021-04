Philippe Meirieu | chi è | un innovatore | un docente e un ricercatore dentro l’aula La lezione ideale

(Di venerdì 23 aprile 2021)è uno studioso che viene dal basso ha lavorato molti anni comedi scuola media, prima di dirigere scuole e istituzioni universitarie. Per molti è il più grande pedagogista europeo vivente. Negli anni ’90 teorizzava già la scuola di oggi e del futuro.coniuga la vita delalle grandi teorie pedagogiche e ci illumina con teorie ed esempi concreti di percorsi, strategie e lezioni. L'articolo .

Chi è Philippe Meirieu? Philippe Meirieu è autore di numerosi libri tradotti in tutto il mondo. Il suo ultimo libro ... Su Rai 3 "Il professore cambia scuola", film francese con Denis Podalydès come un professore che si ritrova ad insegnare nelle banlieue.