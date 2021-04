Metal Gear Solid 2 sta per tornare? Lo suggerisce un misterioso account Twitter (Di venerdì 23 aprile 2021) Metal Gear Solid 2 del 2001 potrebbe ricevere novità. Sebbene Konami non abbia detto nulla su Metal Gear dall'ultimo titolo della serie nel 2018, Metal Gear Survive, sono circolate voci su possibili remake di alcuni dei titoli più popolari. Questa volta i rumor riguardano MGS 2. Un misterioso account Twitter, che risponde al nome di Tom Olsen, dichiara di essere un tecnico della "Big Shell" e con un tweet ha suggerito qualcosa di nuovo per Metal Gear. In realtà, si tratta dello stesso utente che ha suggerito novità sulla serie alla metà di questo mese. Il tweet più recente di Tom Olsen contiene un video con uno sguardo in prima persona ad alcuni luoghi familiari di ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 23 aprile 2021)2 del 2001 potrebbe ricevere novità. Sebbene Konami non abbia detto nulla sudall'ultimo titolo della serie nel 2018,Survive, sono circolate voci su possibili remake di alcuni dei titoli più popolari. Questa volta i rumor riguardano MGS 2. Un, che risponde al nome di Tom Olsen, dichiara di essere un tecnico della "Big Shell" e con un tweet ha suggerito qualcosa di nuovo per. In realtà, si tratta dello stesso utente che ha suggerito novità sulla serie alla metà di questo mese. Il tweet più recente di Tom Olsen contiene un video con uno sguardo in prima persona ad alcuni luoghi familiari di ...

