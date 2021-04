L' annuncio di Kurz | ' In Austria riaperture a partire dal 19 maggio'

(Di venerdì 23 aprile 2021) Speriamo che anche lì le cose vadano per il meglio così come in tutti i paesi: adal 19tutti gli esercizi commerciali colpiti dalle restrizioni anti - Coronavirus potranno riaprire in ...

Ad annunciarlo è stato il cancelliere Sebastian. "Questi provvedimenti in direzione di una riapertura verranno adottati in linea con rigide misure di igiene, ma verranno presi", ha assicurato. ......20 aprile non ha rivelato soltanto il crollo senza precedenti dell'unione CDU/CSU dopo l'...austriaco" già in essere nel Paese alpino da oltre un anno sotto il cancelliere Sebastian, Paese ...Ad annunciarlo è stato il cancelliere Sebastian Kurz. "Questi provvedimenti in direzione di una riapertura verranno adottati in linea con rigide misure di igiene, ma verranno presi", ha assicurato.Lo ha annunciato oggi il cancelliere Sebastian Kurz in una conferenza stampa. "La luce in fondo al tunnel sta diventando piu' forte" ha detto il cancelliere. Secondo indiscrezioni, a partire dalla ...