Investimenti e garanzie: riaprire per non chiudere più (Di sabato 24 aprile 2021) «È un’assurda corsa in avanti. Stavamo trattando una riapertura nazionale per il 2 giugno quando è arrivato questo annuncio per il 26 che sa più di proclama politico» dice Arrigo Tomelleri, presidente della sezione piemontese di Anec: «La situazione è spaccata in due, da una parte le sale di qualità per cui la ripartenza è tutto sommato possibile e dall’altra i multiplex per cui non lo è dato il divieto di vendere alimenti e bevande e la mancanza di film. … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 24 aprile 2021) «È un’assurda corsa in avanti. Stavamo trattando una riapertura nazionale per il 2 giugno quando è arrivato questo annuncio per il 26 che sa più di proclama politico» dice Arrigo Tomelleri, presidente della sezione piemontese di Anec: «La situazione è spaccata in due, da una parte le sale di qualità per cui la ripartenza è tutto sommato possibile e dall’altra i multiplex per cui non lo è dato il divieto di vendere alimenti e bevande e la mancanza di film. … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

MatteoSchiavo18 : @antoniosapia19 @GianzDav @glviolante @albertobisin Ok, ma gli investimenti sostenibili saranno stadi e altre infra… - CarloSantaroni : RT @sara_moretto: Bene le garanzie sull'#occupazione diretta. Per mantenere questo impegno serve continuità e rapidità nel passaggio tra la… - angelinascanu : RT @sara_moretto: Bene le garanzie sull'#occupazione diretta. Per mantenere questo impegno serve continuità e rapidità nel passaggio tra la… - MorinelliTony : RT @sara_moretto: Bene le garanzie sull'#occupazione diretta. Per mantenere questo impegno serve continuità e rapidità nel passaggio tra la… - troianosalvo : RT @sara_moretto: Bene le garanzie sull'#occupazione diretta. Per mantenere questo impegno serve continuità e rapidità nel passaggio tra la… -

Ultime Notizie dalla rete : Investimenti garanzie Recovery, ok da Cdm. Via libera da Ue, restano solo "rifiniture". Superbonus verso proroga ...ha dato la sua garanzia del cambio di passo per assicurare la messa a terra degli investimenti e, ... posto come condizione necessaria dal M5s che ha chiesto garanzie 'nero su bianco' e si è ritrovato ...

Recovery, Draghi in Cdm: 'C'è ok da Commissione Ue'. Impegno proroga Superbonus al 2023 ... con cui d la sua garanzia del cambio di passo per assicurare la messa a terra degli investimenti e,... I 5S chiedono garanzie nero su bianco e un segnale inequivocabile" direttamente da parte di Draghi. ...

Investimenti e garanzie: riaprire per non chiudere più Il Manifesto Superbonus prorogato fino al 2023 Le garanzie del ministro dell'Economia, Daniele Franco, per la proroga al 2023 del Superbonus Nel corso del Consiglio dei ministri e'arrivato, a quanto apprende l'agenzia AGI, l'impegno dal ministro d ...

Recovery, Draghi in Cdm: "C'è ok da Commissione Ue". Superbonus prorogato al 2023 C'è il via libera della Commissione europea sul Piano nazionale di ripresa e resilienza: «Green light». Lo ha detto, a quanto si apprende, il premier Mario ...

...ha dato la sua garanzia del cambio di passo per assicurare la messa a terra deglie, ... posto come condizione necessaria dal M5s che ha chiesto'nero su bianco' e si è ritrovato ...... con cui d la sua garanzia del cambio di passo per assicurare la messa a terra deglie,... I 5S chiedononero su bianco e un segnale inequivocabile" direttamente da parte di Draghi. ...Le garanzie del ministro dell'Economia, Daniele Franco, per la proroga al 2023 del Superbonus Nel corso del Consiglio dei ministri e'arrivato, a quanto apprende l'agenzia AGI, l'impegno dal ministro d ...C'è il via libera della Commissione europea sul Piano nazionale di ripresa e resilienza: «Green light». Lo ha detto, a quanto si apprende, il premier Mario ...