Dodicenne picchiata a calci e pugni da tre ragazzine: il video choc in diretta Instagram (Di venerdì 23 aprile 2021) calci e pugni ad una Dodicenne disabile dalle coetanee bulle : la violenza tra i giovanissimi esplode a Roma Nord. La vittima è Paola, 12 anni (nome di fantasia), picchiata a sangue da alcune ...

GattaMannara72 : Se me le trovo davanti faccio una strage. Maledette delinquenti. Roma, dodicenne disabile picchiata da gruppo di… - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Roma, dodicenne disabile picchiata da gruppo di baby bulle. Il video postato sui social - Barbara68545184 : RT @repubblica: Roma, dodicenne disabile picchiata da gruppo di baby bulle. Il video postato sui social - rep_roma : Roma, dodicenne disabile picchiata da gruppo di baby bulle. Il video postato sui social [aggiornamento delle 11:02] - VIDDO_2 : RT @GiusTW: Il problema è la DAD, vero? Non come cazzo state crescendo queste bestie (chiedo scusa alle bestie)? Ma i genitori di queste 'b… -