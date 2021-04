Covid, le nuove zone di rischio delle regioni dal prossimo 26 aprile (Di venerdì 23 aprile 2021) Il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato l'ordinanza che dispone i nuovi colori delle regioni a partire dal prossimo lunedì 26 aprile. Nuovi colori: Speranza firma l’ordinanza, cinque regioni in zona arancione su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 23 aprile 2021) Il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato l'ordinanza che dispone i nuovi coloria partire dallunedì 26. Nuovi colori: Speranza firma l’ordinanza, cinquein zona arancione su Notizie.it.

Advertising

Agenzia_Ansa : Contagi da Covid nuovamente in risalita in Germania. Sono quasi 30 mila i casi registrati dal Robert Koch Institut… - stanzaselvaggia : Si era parlato di vittoria sul Covid, miracolo indiano, armi segrete e immunità di gregge. Invece l’India rischia d… - rtl1025 : ?? Dovrebbe restare il coprifuoco alle 22.00, nella fase delle nuove aperture. Lo si apprende da fonti di governo, a… - 73deva73 : RT @italianfirst2: Covid, svolta per i vaccinati: addio distanza e mascherina, sì a incontri. Le nuove regole ?? CONTRORDINE KOMPAGNI COVIDI… - italianfirst2 : Covid, svolta per i vaccinati: addio distanza e mascherina, sì a incontri. Le nuove regole ?? CONTRORDINE KOMPAGNI C… -