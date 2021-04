Cassano | «UEFA? La colpa è dei club se sono pieni di debiti»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 23 aprile 2021) Antoniotorna a parlare del progetto della Superlega e lancia una frecciata ai. Le sue parole Antonio, ai microfoni della Bobo Tv su Twitch, ha parlato nuovamente della Superlega. «L’errore clamoroso è stato deifondatori, che hanno spiegato male il progetto e siposti come salvatori del calcio pur guardando solo al loro interesse economico. Oggi queste bigpiene dima laè esclusivamente loro, mica dellache sprecano troppi soldi tra commissioni stellari ai procuratori, investimenti sbagliati e altre spese varie, non posmica rifarsela cono FIFA. Serve un progetto per fare strada nel calcio, ...