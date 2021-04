Cacciari: «Gassmann? Roba da terrorismo sanitario. E sul coprifuoco sto con Salvini» (Di venerdì 23 aprile 2021) Roma, 23 apr – Chi fa la spia non è figlio di Maria. Quante volte abbiamo sentito questa filastrocca da bambini? Innumerevoli. Nonostante tutto, però, Alessandro Gassmann ha deciso di fare diversamente. Preso da foga delatoria, un paio di settimane fa ha mandato le «guardie» a far visita al suo vicino di casa. Il motivo? Una festa clandestina in tempo di restrizioni anti-Covid. Non contento, l’attore se ne è pure vantato sui social. Attirando su di sé, ovviamente, una lunga sequela di improperi. E non solo da parti di comuni cittadini: anche diverse vip non hanno giudicato positivamente il comportamento di Gassmann, tra cui Enrico Ruggeri e, da ultimo, Massimo Cacciari. Cacciari bacchetta Gassmann Durante il programma radiofonico Un giorno da pecora (Rai Radio1), il filosofo è stato interrogato ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 23 aprile 2021) Roma, 23 apr – Chi fa la spia non è figlio di Maria. Quante volte abbiamo sentito questa filastrocca da bambini? Innumerevoli. Nonostante tutto, però, Alessandroha deciso di fare diversamente. Preso da foga delatoria, un paio di settimane fa ha mandato le «guardie» a far visita al suo vicino di casa. Il motivo? Una festa clandestina in tempo di restrizioni anti-Covid. Non contento, l’attore se ne è pure vantato sui social. Attirando su di sé, ovviamente, una lunga sequela di improperi. E non solo da parti di comuni cittadini: anche diverse vip non hanno giudicato positivamente il comportamento di, tra cui Enrico Ruggeri e, da ultimo, MassimobacchettaDurante il programma radiofonico Un giorno da pecora (Rai Radio1), il filosofo è stato interrogato ...

Advertising

DipinoFrancesco : RT @IlPrimatoN: Chi fa la spia non è figlio di Maria - andrea04530078 : RT @IlPrimatoN: Chi fa la spia non è figlio di Maria - lucrezi89187688 : RT @IlPrimatoN: Chi fa la spia non è figlio di Maria - carlokarl : RT @IlPrimatoN: Chi fa la spia non è figlio di Maria - Efisio31251859 : RT @IlPrimatoN: Chi fa la spia non è figlio di Maria -

Ultime Notizie dalla rete : Cacciari Gassmann Cacciari asfalta Gassmann. Poi l'ira sul coprifuoco Il caso Gassmann La veemente polemica sul coprifuoco è arrivata subito dopo quella che ha coinvolto ... Un comportamento fortemente stigmatizzato da Massimo Cacciari: " Assolutamente no, neanche per ...

Cacciari asfalta Gassmann. Poi l'ira sul coprifuoco Il caso Gassmann La veemente polemica sul coprifuoco è arrivata subito dopo quella che ha coinvolto ... Un comportamento fortemente stigmatizzato da Massimo Cacciari: " Assolutamente no, neanche per ...

Cacciari asfalta Gassmann. Poi l'ira sul coprifuoco ilGiornale.it “IL COPRIFUOCO ALLE 22? SONO D'ACCORDO CON SALVINI, È UNA STUPIDAGGINE TOTALE” – CACCIARI A UN GIORNO DA PECORA: “IL COPRIFUOCO ALLE 23 MI SEMBREREBBE PIÙ LOGICO, CHI VA A CENA DOVREBBE FARLO CON PIÙ TRANQUILLITÀ” – POI PRENDE LE DISTANZE DA ALESSANDRO GASSMANN: “I VICINI FANNO ...

Cacciari asfalta Gassmann. Poi l'ira sul coprifuoco Anche il filosofo Massimo Cacciari si schiera dalla parte di Matteo Salvini e di chi critica la misura del coprifuoco alle 22 anche nei mesi estivi ...

Il casoLa veemente polemica sul coprifuoco è arrivata subito dopo quella che ha coinvolto ... Un comportamento fortemente stigmatizzato da Massimo: " Assolutamente no, neanche per ...Il casoLa veemente polemica sul coprifuoco è arrivata subito dopo quella che ha coinvolto ... Un comportamento fortemente stigmatizzato da Massimo: " Assolutamente no, neanche per ...– CACCIARI A UN GIORNO DA PECORA: “IL COPRIFUOCO ALLE 23 MI SEMBREREBBE PIÙ LOGICO, CHI VA A CENA DOVREBBE FARLO CON PIÙ TRANQUILLITÀ” – POI PRENDE LE DISTANZE DA ALESSANDRO GASSMANN: “I VICINI FANNO ...Anche il filosofo Massimo Cacciari si schiera dalla parte di Matteo Salvini e di chi critica la misura del coprifuoco alle 22 anche nei mesi estivi ...