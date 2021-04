Biden pensa ad aumentare tasse sui capital gain. Criptovalute a picco (Di venerdì 23 aprile 2021) (Teleborsa) – Il Presidente americano Joe Biden potrebbe rincarare la tassa sui capital gain, ovvero sull’aumento di valore degli investimenti finanziari. Una sorta di tassa sui “ricchi”, che andrebbe a finanziare misure per l’istruzione ed il lavoro, inserendosi in una più ampia riforma fiscale che penalizza le imprese ed i mercati dei capitali. Si parla di un aumento della tassa sulle plusvalenze finanziarie a circa il 40%. Di questa indiscrezione ne ha pesantemente risentito Wall Street ieri, ma l’impatto più pesante si è visto sulle Criptovalute, che hanno ritracciato pesantemente dai massimi raggiunti di recente, essendo più esposte a correzioni. Durante gli scambi in Asia sono stati bruciati almeno 260 miliardi di cpaitalizzazione. Il bitcoin stamattina crolla di circa l’11% a 48.296 dollari, ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 23 aprile 2021) (Teleborsa) – Il Presidente americano Joepotrebbe rincarare la tassa sui, ovvero sull’aumento di valore degli investimenti finanziari. Una sorta di tassa sui “ricchi”, che andrebbe a finanziare misure per l’istruzione ed il lavoro, inserendosi in una più ampia riforma fiscale che penalizza le imprese ed i mercati deii. Si parla di un aumento della tassa sulle plusvalenze finanziarie a circa il 40%. Di questa indiscrezione ne ha pesantemente risentito Wall Street ieri, ma l’impatto più pesante si è visto sulle, che hanno ritracciato pesantemente dai massimi raggiunti di recente, essendo più esposte a correzioni. Durante gli scambi in Asia sono stati bruciati almeno 260 miliardi di cpaitalizzazione. Il bitcoin stamattina crolla di circa l’11% a 48.296 dollari, ...

