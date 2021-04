Beach volley | World Tour 2021 Cancun 2 Rossi Carambula implacabili | ancora uno stop per Lupo Nicolai

(Di venerdì 23 aprile 2021) Una vittoria e una sconfitta per le coppie azzurre impegnate nelle semifinali dei gironi del secondo torneo 4 stelle in programma a, in Messico.confermano di essere arrivati in gran forma a questo appuntamento e demolisconouna volta gli svizzeri Breer/Krattiger, già battuti una settimana fa negli ottavi, mentresi fermano con tanti rimpianti di fronte alla rimonta degli statunitensi Bourne/Crabb e nella notte italiana affronteranno l’altra coppia statunitense, Gibb/Crabb per provare a qualificarsi per i sedicesimi. Prova di forza di Enricoe Adrianche hanno battuto con un secco 2-0 gli svizzeri Breer/Krattiger, ripetendo la bella prova di domenica scorsa negli ottavi di finale. Nel primo set ...

Una vittoria e una sconfitta per le coppie azzurre impegnate nelle semifinali dei gironi del secondo torneo 4 stelle in programma a Cancun, in Messico. Rossi/Carambula confermano di essere arrivati in ...PORTO SAN GIORGIO – Al via l'attesissimo week-end di beach volley a Porto San Giorgio che segna la sospirata ripartenza della stagione turistica. Un segnale forte da parte dell'Asd King of the beach ...