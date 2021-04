Amarezza Atalanta: domina a Roma ma torna con un punticino (Di venerdì 23 aprile 2021) C’è grande Amarezza sulla strada di rientro verso Bergamo. L’Atalanta ha dominato per settanta minuti il match con la Roma, ma, sprecando l’impossibile, si è ritrovate nel finale a difendere un punto in dieci contro undici. Tutto ciò non è altro che la bellezza del calcio (alla faccia della Superlega): con la Juventus ci stava il pareggio e invece si è trovata la deviazione vincente, mentre nella Capitale, tirando diciotto volte si è segnato solamente un gol. Nonostante il rammarico, la Dea è tornata a casa con quattro punti in due gare, ma soprattutto con una grande prestazione. Sì, perché di importante prestazione si è trattato visto che i nerazzurri, con un pressing molto alto, sono riusciti sempre a distruggere la costruzione dal basso giallorossa inducendo i capitolini a commettere continui errori ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 23 aprile 2021) C’è grandesulla strada di rientro verso Bergamo. L’hato per settanta minuti il match con la, ma, sprecando l’impossibile, si è ritrovate nel finale a difendere un punto in dieci contro undici. Tutto ciò non è altro che la bellezza del calcio (alla faccia della Superlega): con la Juventus ci stava il pareggio e invece si è trovata la deviazione vincente, mentre nella Capitale, tirando diciotto volte si è segnato solamente un gol. Nonostante il rammarico, la Dea èta a casa con quattro punti in due gare, ma soprattutto con una grande prestazione. Sì, perché di importante prestazione si è trattato visto che i nerazzurri, con un pressing molto alto, sono riusciti sempre a distruggere la costruzione dal basso giallorossa inducendo i capitolini a commettere continui errori ...

