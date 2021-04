Viabilità Roma Regione Lazio del 22-04-2021 ore 10:30 (Di giovedì 22 aprile 2021) Viabilità DEL 22 APRILE 2021 ORE 10.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio; IL TRAFFICO STA MAN MANO RIENTRANDO NELLA NORMA SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLA RETE VIARIA; PERMANGONO LIEVI RALLENTAMENTI SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE, TRA LE USCITE CASILINA E APPIA; SITUAZIONE INVARIATA ANCHE SULLA SALARIA, DOVE SI PROCEDE ANCORA A RILENTO TRA VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE, E PIU’ A SUD SU VIA CRISTOFORO COLOMBO, TRA ACILIA E VIA DI MALAFEDE SEMPRE IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTA’; PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO: A Roma SONO NUOVAMENTE ATTIVE LE LINEE S, IL SERVIZIO DI POTENZIAMENTO TPL GESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLA Regione Lazio IN COLLABORAZIONE CON ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 22 aprile 2021)DEL 22 APRILEORE 10.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; IL TRAFFICO STA MAN MANO RIENTRANDO NELLA NORMA SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLA RETE VIARIA; PERMANGONO LIEVI RALLENTAMENTI SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE, TRA LE USCITE CASILINA E APPIA; SITUAZIONE INVARIATA ANCHE SULLA SALARIA, DOVE SI PROCEDE ANCORA A RILENTO TRA VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE, E PIU’ A SUD SU VIA CRISTOFORO COLOMBO, TRA ACILIA E VIA DI MALAFEDE SEMPRE IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTA’; PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO: ASONO NUOVAMENTE ATTIVE LE LINEE S, IL SERVIZIO DI POTENZIAMENTO TPL GESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLAIN COLLABORAZIONE CON ...

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Ucciso dal Covid, oggi i funerali del vigile Gigi Marzano: città in lutto Era nato il 12 ottobre 1957 a Sora, dove risiedeva; è venuto a mancare stamani (ieri, ndr), a Roma, ... Da allora aveva sempre vestito con entusiasmo la divisa, lavorando al servizio della viabilità ...

