Uomini e Donne | che fine ha fatto Armando Incarnato?

I fedeli telespettatori di Uomini e Donne in questi giorni si stanno chiedendo con insistenza che fine abbia fatto uno dei più grandi protagonisti del trono over del programma di Maria De Filippi. Stiamo parlando di Armando Incarnato, il quarantenne napoletano che negli ultimi anni è stata una presenza assidua in studio: non notarlo era impossibile, visto che è sempre stato al centro delle polemiche, degli scandali e di frequentazioni alquanto controverse, che non sono mai sfociate in una storia d'amore da vivere fuori dallo studio. Armando Incarnato ha lasciato Uomini e Donne? I rumors Da qualche puntata, però, Armando non è più presente tra i cavalieri. Ieri è anche stato nominato dalla dama Angela, ...

