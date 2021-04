Sottomarino disperso a 700 metri di profondità | 53 persone a bordo Corsa contro il tempo video

(Di giovedì 22 aprile 2021) Si troverebbe a circa 700diilindonesianoal largo di Bali con 53 militari a. Ad annunciarlo è stata oggi la Marina indonesiana. I contatti con il KRI Nanggala-402 di fabbricazione tedesca si sono persi alle prime ore di ieri quando il sommergibile si trovava 95 chiloa nord di Bali, impegnato in un’esercitazione. “Sospettiamo che si trovi ad unadi 600-700” ha dichiarato il portavoce della Marina Julius Widjojono, ricordando che ilè concepito per immergersi adi 250-500. Oltre è pericoloso”. Secondo Widjojono il serbatoio del carburante potrebbe essere stato danneggiato dalla pressione ...

I contatti con il KRI Nanggala - 402 si sono persi alle prime ore di ieri: a bordo 53 militari Si troverebbe a circa 700 metri di profondità ilindonesianoal largo di Bali con 53 militari a bordo. Ad annunciarlo è stata oggi la Marina indonesiana. I contatti con il KRI Nanggala - 402 di fabbricazione tedesca si sono ...In servizio dagli anni 80 I classe Cakra sono di costruzione tedesca, e sono entrati in servizio nella Marina Indonesiana a partire dal 1981: in particolare ilè stato impostato ...Si sarebbe inabissato dopo aver avuto un guasto il sottomarino disperso della marina indonesiana, KRI Nanggala-402 di fabbricazione tedesca ...I ricercatori dell'Università di Leeds, guidati da Sam Pegler e David Ferguson, sulla rivista Nature Communications hanno pubblicato uno studio secondo il quale i vulcani ...