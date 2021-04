Sinner-Rublev, ATP Barcellona: programma, orario, tv, streaming (Di giovedì 22 aprile 2021) Jannik Sinner affronterà Andrey Rublev ai quarti di finale del torneo ATP 500 di Barcellona. Il tennista italiano scenderà in campo venerdì 23 aprile (ore 12.30) per incrociare la racchetta contro il temibile russo, attuale numero 7 al mondo. Il nostro portacolori, reduce dalla bella vittoria contro lo spagnolo Roberto Bautista-Agut, se la dovrà vedere contro un avversario di assoluto spessore, che oggi ha sconfitto l’iberico Ramos in tre set. Si preannuncia una partita estremamente spettacolare e avvincente, in cui l’azzurro, numero 19 del ranking ATP, sarà chiamato a dare il massimo per provare a vincere e guadagnarsi la semifinale contro il vincente di Tsitsipas-Auger-Aliassime. Jannik Sinner e Andrey Rublev apriranno il programma di giornata sul campo intitolato a Rafael Nadal. Si ... Leggi su oasport (Di giovedì 22 aprile 2021) Jannikaffronterà Andreyai quarti di finale del torneo ATP 500 di. Il tennista italiano scenderà in campo venerdì 23 aprile (ore 12.30) per incrociare la racchetta contro il temibile russo, attuale numero 7 al mondo. Il nostro portacolori, reduce dalla bella vittoria contro lo spagnolo Roberto Bautista-Agut, se la dovrà vedere contro un avversario di assoluto spessore, che oggi ha sconfitto l’iberico Ramos in tre set. Si preannuncia una partita estremamente spettacolare e avvincente, in cui l’azzurro, numero 19 del ranking ATP, sarà chiamato a dare il massimo per provare a vincere e guadagnarsi la semifinale contro il vincente di Tsitsipas-Auger-Aliassime. Jannike Andreyapriranno ildi giornata sul campo intitolato a Rafael Nadal. Si ...

