Russo Cap | ‘Confidiamo che richieste utilities siano inserite in Pnrr’

"Come Utilitalia, associazione di categoria che rappresenta il settore delle utilities, abbiamo presentato un piano di investimenti molto importante, da 25 miliardi di euro, quasi tutti dedicati alla transizione verde e in parte per la digitalizzazione. Su questi progetti presentati c'è stata un'interlocuzione molto forte con il governo e confidiamo che buona parte delle nostre richieste siano accolte e inserite nel Pnrr". Così all'AdnKronos Alessandro Russo, presidente del gruppo Cap. "Crediamo – sottolinea Russo – che sia importante investire nel settore delle utilities e, soprattutto, che sia da settori come il nostro che può ripartire l'economia, incidendo sulle grandi sfide cui il nostro Paese va incontro, come l'economia circolare, il ripensamento degli ...

