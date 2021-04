Petrolio: in calo, Wti a 60,90 dollari al barile (Di giovedì 22 aprile 2021) Apertura in calo per le quotazioni del Petrolio sull'onda delle scorte in aumento anche a fronte della situazione della pandemia in alcuni grandi paesi importatori come l'India. Il Wti del Texas ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 22 aprile 2021) Apertura inper le quotazioni delsull'onda delle scorte in aumento anche a fronte della situazione della pandemia in alcuni grandi paesi importatori come l'India. Il Wti del Texas ...

Ultime Notizie dalla rete : Petrolio calo Wall Street: ieri chiusura in rialzo (Dj +0,93%), oggi focus su vertice clima Dopo un inizio in lieve calo, il Dow Jones ha guadagnato 316,01 punti (+0,93%), lo S&P 500 e' ... Il petrolio Wti ha perso 1,32 dollari, il 2,1%, a 61,35 dollari al barile, con i rinnovati timori sulla ...

Petrolio: in calo, Wti a 60,90 dollari al barile Apertura in calo per le quotazioni del petrolio sull'onda delle scorte in aumento anche a fronte della situazione della pandemia in alcuni grandi paesi importatori come l'India. Il Wti del Texas scende dello 0,7% ...

