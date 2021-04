LIVE Tour of the Alps in DIRETTA: c’è la tappa regina, Simon Yates accerchiato (Di giovedì 22 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione della quarta tappa – La cronaca della doppietta di Gianni Moscon – Il video del trionfo del trentino – Le pagelle della terza tappa – La classifica attuale Buongiorno a tutti e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE della quarta tappa del Tour of the Alps 2021 da Naturno a Pieve di Bono, di 168,6 chilometri. Quella odierna sarà una frazione decisiva per la sorte della classifica generale, che potrebbe essere totalmente stravolta, se non confermare ciò che i big hanno dimostrato negli scorsi giorni. Dalla partenza si salirà subito per poi scendere fino a Lana, dove il gruppo affronterà la prima salita di giornata, nonché la Cima Coppi di questo Tour of the ... Leggi su oasport (Di giovedì 22 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa presentazione della quarta– La cronaca della doppietta di Gianni Moscon – Il video del trionfo del trentino – Le pagelle della terza– La classifica attuale Buongiorno a tutti e benvenuti alla nostradella quartadelof the2021 da Naturno a Pieve di Bono, di 168,6 chilometri. Quella odierna sarà una frazione decisiva per la sorte della classifica generale, che potrebbe essere totalmente stravolta, se non confermare ciò che i big hanno dimostrato negli scorsi giorni. Dalla partenza si salirà subito per poi scendere fino a Lana, dove il gruppo affronterà la prima salita di giornata, nonché la Cima Coppi di questoof the ...

Advertising

nightmare_jrock : Per finire il 2009,fecero un six-show,fan club tour della casa live,nel mese di Dicembre. - tonizeta24 : Joe T Vannelli Live On Tour Roccabascerana Avellino - tonizeta24 : Dolomiti - Pralongià - Joe T Vannelli Live On Tour 2021 - nightmare_jrock : Majestical Parade venne rilasciato in Giappone il 13 Maggio 2009 e la band eseguì il 'Nightmare Live House Tour 2009 Parade of Nine' - ginnygi : Siamo passat* dalla possibilità di avere live “two hours of love from me” ad accontentarci di un’inquadratura di sb… -