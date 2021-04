LIVE Sinner-Bautista Agut 7-6 6-2, ATP Barcellona in DIRETTA: nuova classifica e prossimo avversario (Di giovedì 22 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA classifica DI JANNIK Sinner E LE PROIEZIONI LA CRONACA DELLA VITTORIA DI JANNIK Sinner Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento di giornata! Prossima fermata il russo Andrey Rublev, con il quale c’è il precedente recente di una partita di fatto non giocata, quella di Vienna 2020, con il ritiro dopo tre game da parte dell’azzurro, che “virtualmente” risorpassa Auger-Aliassime e si tiene il numero 19. FINISCE QUI! Sinner AI QUARTI! In un’ora e 56 minuti il 7-6(9) 6-2 arriva con una comoda chiusura a rete di rovescio dell’azzurro! 40-15 DUE MATCH POINT Sinner: smash vincente per guadagnarsi le due palle dei quarti. 30-15 Cerca, e non ... Leggi su oasport (Di giovedì 22 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI JANNIKE LE PROIEZIONI LA CRONACA DELLA VITTORIA DI JANNIKSi chiude qui la nostra. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento di giornata! Prossima fermata il russo Andrey Rublev, con il quale c’è il precedente recente di una partita di fatto non giocata, quella di Vienna 2020, con il ritiro dopo tre game da parte dell’azzurro, che “virtualmente” risorpassa Auger-Aliassime e si tiene il numero 19. FINISCE QUI!AI QUARTI! In un’ora e 56 minuti il 7-6(9) 6-2 arriva con una comoda chiusura a rete di rovescio dell’azzurro! 40-15 DUE MATCH POINT: smash vincente per guadagnarsi le due palle dei quarti. 30-15 Cerca, e non ...

Advertising

zazoomblog : LIVE – Sinner-Bautista Agut 7-6 6-2 Atp Barcellona 2021: RISULTATO in DIRETTA - #Sinner-Bautista #Barcellona #2021… - zazoomblog : LIVE Sinner-Bautista Agut 7-6 5-2 ATP Barcellona in DIRETTA: l’azzurro serve per il match - #Sinner-Bautista… - zazoomblog : LIVE Sinner-Bautista Agut 3-2 ATP Barcellona in DIRETTA: un break per parte nel primo set - #Sinner-Bautista… - OA_Sport : DIRETTA LIVE - Jannik Sinner-Roberto Bautista Agut, e sono tre: gli ottavi di Barcellona rappresentano il terzo con… - wam_the : Sinner-Bautista LIVE: ATP Barcellona 2021 in diretta -