Giornata della Terra, come cambia la programmazione Rai (Di giovedì 22 aprile 2021) In occasione della Giornata della Terra cambia la programmazione Rai. L’azienda di viale Mazzini infatti ha deciso di celebrare al meglio la 51esima edizione dell’Earth Day, regalando ai telespettatori una serie di appuntamenti. Quello più atteso è la maratona #OnePeopleOnePlanet su RaiPlay che si svolgerà dalle 7.30 alle 20.30. Una diretta streaming, lunga ben 13 ore frutto della collaborazione fra Earth Day Italia e Movimento dei Focolari. Dagli studi di Via Asiago andranno in onda testimonianze, approfondimenti e collegamenti con le altri reti Rai. Tanti i contributi dal mondo dello sport, della cultura e dello spettacolo. Da non perdere anche il docufilm Riparare il tempo che tratta il tema della sostenibilità ambientale. Non solo ... Leggi su dilei (Di giovedì 22 aprile 2021) In occasionelaRai. L’azienda di viale Mazzini infatti ha deciso di celebrare al meglio la 51esima edizione dell’Earth Day, regalando ai telespettatori una serie di appuntamenti. Quello più atteso è la maratona #OnePeopleOnePlanet su RaiPlay che si svolgerà dalle 7.30 alle 20.30. Una diretta streaming, lunga ben 13 ore fruttocollaborazione fra Earth Day Italia e Movimento dei Focolari. Dagli studi di Via Asiago andranno in onda testimonianze, approfondimenti e collegamenti con le altri reti Rai. Tanti i contributi dal mondo dello sport,cultura e dello spettacolo. Da non perdere anche il docufilm Riparare il tempo che tratta il temasostenibilità ambientale. Non solo ...

Advertising

Hyundai_Italia : #Hyundai e i #BTS lanciano “For tomorrow, we won’t wait”, il video per ispirare le persone a riflettere sul futuro… - DarioNardella : Nella giornata di ieri abbiamo approvato in Giunta la cittadinanza onoraria per #PatrickZaki. #Firenze sarà sempre… - SerieA : Si chiudono le gare del mercoledi della 32ª giornata! Vittorie per @CagliariCalcio, @juventusfc e @Sampdoria ????… - cappelIaiomatto : Serie A: al termine dei primi tempi della 32esioma giornata #SpeziaInter 1-1 #JuveParma 1-1 #UdineseCagliari 0-0… - SolidWorld3D : ?? venerdì 23 Aprile ore 17:00 - L'Ing. Francesca Ruospo in collaborazione con SolidEngineering, presenteranno il la… -