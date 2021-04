Cristante: “Abbiamo sofferto ma alla fine avremmo potuto vincerla. Peccato” (Di giovedì 22 aprile 2021) Il centrocampista della Roma, Bryan Cristante ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio contro l’Atalanta: “Abbiamo fatto un’ottima partita. alla fine potevamo vincerla ma penso che Abbiamo fatto una partita giusta, siamo stati cattivi. Peccato per il finale. L’Atalanta ci ha messo sotto? Non mi sembra che abbiano dilagato. Hanno avuto occasioni loro, poi le Abbiamo avute noi. Abbiamo un pò sofferto nel primo tempo ma potevamo vincerla alla fine, Peccato. Di nuovo a centrocampo? Si gioca bene anche davanti. Oggi serviva quello. Sono contento per il gol e per il pari, Peccato perchè potevamo vincere. Dobbiamo continuare su questa ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 22 aprile 2021) Il centrocampista della Roma, Bryanha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio contro l’Atalanta: “fatto un’ottima partita.potevamoma penso chefatto una partita giusta, siamo stati cattivi.per il finale. L’Atalanta ci ha messo sotto? Non mi sembra che abbiano dilagato. Hanno avuto occasioni loro, poi leavute noi.un pònel primo tempo ma potevamo. Di nuovo a centrocampo? Si gioca bene anche davanti. Oggi serviva quello. Sono contento per il gol e per il pari,perchè potevamo vincere. Dobbiamo continuare su questa ...

