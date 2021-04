Clima: Draghi, 'con Biden completo cambiamento, ora procedere insieme' (Di giovedì 22 aprile 2021) Roma, 22 apr. (Adnkronos) - "Innanzitutto voglio ringraziare il presidente Biden", con il neo presidente Usa c'è stato "un cambiamento completo" sul Clima che ora consente "di procedere insieme". Così il premier Mario Draghi, esordendo nel suo intervento al Leaders Summit on Climate. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 22 aprile 2021) Roma, 22 apr. (Adnkronos) - "Innanzitutto voglio ringraziare il presidente", con il neo presidente Usa c'è stato "un" sulche ora consente "di". Così il premier Mario, esordendo nel suo intervento al Leaders Summit onte.

