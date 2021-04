Calcio | Pescara | salgono a 9 i positivi al Covid nel gruppo squadra

(Di giovedì 22 aprile 2021), 22 apr. - (Adnkronos) -a nove ial-19 neldel. Lo rende noto il club abruzzese in un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale: "Situazione in costante monitoraggio in casa, con i Biancazzurri che continuano a lavorare in modalità individuale. Prima della seduta di allenamento sia lo staff che i calciatori si sono sottoposti a un nuovo giro di tamponi. Al momento si è registrato un nuovo caso dità al-19, con la situazione che passa a 8 calciatori e un membro dello staff. I 9 sono isolati e sotto sorveglianza sanitaria secondo le direttive federali e ministeriali".

Brutte notizie in casaa cinque giorni dalla gara di campionato con la Virtus Entella. I positivi, così come reso noto dalla società, sono saliti a 9 con 8 calciatori e un componente dello staff. A questo punto ...Nella settimana che accompagna ilverso il recupero della 34° giornata del campionato di Serie B contro l'Entella , in programma sabato all'Adriatico alle ore 14:00 non disputatasi a causa dei tanti positivi al Coronavirus ed ...Pescara, 22 apr. - (Adnkronos) - Salgono a nove i positivi al Covid-19 nel gruppo squadra del Pescara. Lo rende noto il club abruzzese in un ...Prima della seduta di allenamento di ogi, sia lo staff che i calciatori si sono sottoposti a esami sierologici e subito dopo a un nuovo giro di tampone ...