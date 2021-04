Atp Barcellona 2021: Nadal supera in tre set un buon Nishikori e approda ai quarti (Di giovedì 22 aprile 2021) Rafael Nadal batte in tre set 6-0 2-6 6-2 Kei Nishikori nel match valevole per gli ottavi di finale del torneo Atp di Barcellona 2021 e conquista l’accesso ai quarti, dove incontrerà il britannico Cameron Norrie. IL TABELLONE Lo spagnolo inizia subito in maniera impeccabile, centrando il break già nel secondo game alla prima occasione. Il giapponese, dal suo canto, accusa il colpo e, nonostante le due palle break, fa fatica a trovare una concreta reazione, tanto da incassare anche il doppio-break ed un parziale di 4-0. Il copione della partita non cambia: Rafa domina e chiude agevolmente il primo set con un netto e pesantissimo 6-0. Nel secondo parziale Nishikori si accende ed infiamma il confronto, strappando il servizio all’avversario nel terzo game. L’atleta nipponico si ritaglia ... Leggi su sportface (Di giovedì 22 aprile 2021) Rafaelbatte in tre set 6-0 2-6 6-2 Keinel match valevole per gli ottavi di finale del torneo Atp die conquista l’accesso ai, dove incontrerà il britannico Cameron Norrie. IL TABELLONE Lo spagnolo inizia subito in maniera impeccabile, centrando il break già nel secondo game alla prima occasione. Il giapponese, dal suo canto, accusa il colpo e, nonostante le due palle break, fa fatica a trovare una concreta reazione, tanto da incassare anche il doppio-break ed un parziale di 4-0. Il copione della partita non cambia: Rafa domina e chiude agevolmente il primo set con un netto e pesantissimo 6-0. Nel secondo parzialesi accende ed infiamma il confronto, strappando il servizio all’avversario nel terzo game. L’atleta nipponico si ritaglia ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA TENNIS ATP BARCELLONA, SINNER AI QUARTI DI FINALE Battuto lo spagnolo Bautista Agut 7-6, 6-2 #SkySport… - Agenzia_Ansa : Tennis, #Sinner batte Bautista Agut ed è ai quarti del torneo ATP 500 di Barcellona. Il giovane azzurro ha eliminat… - Eurosport_IT : Jannik Sinner come un treno! L'azzurro travolge Roberto Bautista in due set, ai quarti a Barcellona affronterà Rub… - sportface2016 : #AtpBarcelona 2021: #Nadal supera in tre set un buon #Nishikori e approda ai quarti - LAROMA24 : VIDEO - Caffè e ATP di Barcellona per Mayoral e Villar nel prepartita di Roma-Atalanta #AsRoma -